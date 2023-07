Ángel García: "Para la final, Alcaraz necesita no tener los nervios que tuvo en París"

Carlos Alcaraz ha logrado clasificarse para su primera final de Wimbledon y la jugará ante el número dos del mundo Novak Djokovic. Ángel García, especialista en tenis de COPE y Tiempo de Juego, ha comentado en Tiempo de Análisis el triunfo de Alcaraz en semifinales ante Medvedev y la final este domingo a las 15.00h.

"Qué tal chicos y chicas, muy buenas. Pues ya tenemos lo que hizo Manolo Santana, Rafa Nadal, Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario y Garbiñe Muguruza. Eso es lo que ha conseguido hoy Carlitos Alcaraz García, pero ojo, este lo ha conseguido con 20 años y 72 días. Jugará este domingo a las 15:00h de la tarde, por supuesto, con este micro azul de la Cadena COPE y con 'Tiempo de Juego' y El Partidazo de COPE en directo, la gran final de Wimbledon ante Novak Djokovic. El serbio hizo primero su trabajo, ganó facil y en tres sets a Sinner, pero es que Carlitos lo hizo todavía mejor. Estuvo a punto de ganar en una hora y media a un tipo que fue número uno, que es campeón de Gran Slam, que es el actual número tres del mundo en una semifinal de Wimbledon. Al final acabó ganando por un triple 6-3, jugando a las mil maravillas y restando de una forma espectacular. Lo hemos contado en Tiempo de Juego, la única radio que ha contado este partidazo desde la catedral del tenis. Ha puesto en práctica eso que había trabajado en el entrenamiento de esta mañana que es atacar los segundos servicios de Medvedev con ese resto de revés en el que se montaba encima de la bola y atacaba con toda potencia. Eso y mucho más como restar y sacar de maravilla y, por encima de todo, no tener los nervios que le atenazaron en París es lo que necesita Alcaraz el próximo domingo. A las 15.00h con Tiempo de Juego en directo. Acordaros de una cosa: Esto es Londres y no París, es Wimbledon y no Roland Garros. En París se perdió pero aquí toca ganar y eso es lo que va a hacer Carlos Alcaraz el próximo domingo ante Novak Djokovic y lo contaremos en este micro azul de la Cadena COPE".

Carlos Alcaraz se cita con Djokovic en la final El murciano pasó por encima de Medvedev con un contundente (6-3/6-3/6-3) Redacción COPE MurciaMurcia 14 jul 2023 - 20:26

Carlos Alcaraz apabulla a Medvedev

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para la final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba en Londres (Reino Unido), tras ganar sólidamente al ruso Daniil Medvedev por un triple 6-3 en algo menos de dos horas.

En la Pista Central del All England Lawn Tennis & Croquet Club, donde parece haber brotado un idilio con las gradas, Alcaraz apabulló sobre todo en los dos primeros sets. Precisando las dejadas, clavando su particular telemetría para los golpes largos y haciendo correr a su adversario, el murciano prolongó su racha londinense.

Djokovic buscará su octavo título en Wimbledon ante Alcaraz

El tenista serbio Novak Djokovic ha alcanzado este viernes la final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y único sobre hierba, después de superar en semifinales al italiano Jannik Sinner (6-3, 6-4, 7-6(4)), y ya espera al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev para buscar su octavo título en Londres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su novena final en el All England Club y la número 35 en 'grandes', Djokovic tratará de entrar en el Olimpo del tenis mundial con su 24º 'Grand Slam', solo un mes después de convertirse en el hombre con más títulos de esta categoría en Roland Garros al desempatar con Rafa Nadal (22).