Muguruza: "Veo luz al final del túnel; no estoy tan lejos, necesito volver a la dinámica, todo es confianza"

Garbiñe Muruguza ha sido una de las sorpresas desagradables en la jornada de este miércoles en Wimbledon. Su eliminación, a las primeras de cambio, a manos de la belga Greetje Minnen ha venido acompañada de un muy mal segundo set (6-0 en tan solo 18 minutos, con siete puntos a favor de Garbiñe contra 18 de si rival).

Sus lágrimas en la pista podía hacer pensar que Garbiñe sufría algún impedimento, alguna lesión, pero nada más lejos de la realidad: "Creo que ha sido un partido bastante malo, no me he encontrado con mi tenis. Es duro, yo lo siento en la pista, he perdido partidos que debería sacar adelante", fue su diagnóstico al término de partido, a las preguntas del enviado especial de la Cadena COPE, Ángel García.

Por otra parte, Muguruza sabe que la solución está en su mano. A fin de cuentas, hace tan solo siete meses, era la mejor del mundo: "Pediría tener un torneo bueno para quitarte esta mala sensación que se te acumula". Y, efectivamente, se siente esperanzada: "Veo luz al final del túnel. Ha habido rachas malas, falta de confianza… Pero tengo una magia, aunque no quiero depender de ella, pero tengo el talento. Le daré la vuelta tarde o temprano".

La mejor Garbiñe "volverá más pronto que tarde, no estoy tan lejos pero necesito volver a la dinámica. Al final todo es confianza", finalizó.