Kyrgios, baja de última hora en Wimbledon por una lesión de muñeca

Nick Kyrgios, finalista el año pasado, se dio de baja de Wimbledon alegando una lesión en la muñeca. El australiano se ha entrenado en los últimos días con un aparatoso vendaje en la mano derecha y tras someterse a un escáner ha encontrado que tiene una rotura de un ligamento.

Sorry to hear your news @NickKyrgios - wishing you a swift recovery and hope to see you back on our courts next year ??#Wimbledonpic.twitter.com/R0zl7i74Bd