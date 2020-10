Pablo Carreño se impone a Roberto Bautista en el duelo español de tercera ronda

Pablo Carreño se impuso a Roberto Bautista en tercera ronda de Roland Garros, 6-4, 6-3, 5-7 y 6-4 en 3 horas y 22 minuto, y jugará los octavos de final por tercera vez en su carrera, su mejor participación en París, contra el joven alemán Daniel Altmaier, procedente de la previa.

