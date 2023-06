Miyu Kato gana el torneo mixto y pide una indemnización a Roland Garros por su descalificación en el dobles

La japonesa Miyu Kato, pocos días después de ser descalificada del torneo de dobles femeninos en Roland Garros, ganó este jueves la final del mixto junto al alemán Tim Puetz, que es también su entrenador, y aprovechó para pedir una indemnización por esa decisión.



Tras imponerse en el 'super tie break' de la final a la pareja formada por Bianca Andreescu y Michael Venus, por 4-6, 6-4 y 10-6, la nipona quiso arreglar cuentas con los organizadores, a quienes hizo responsables de su descalificación en octavos del doble femenino contra la española Sara Sorribes y la checa Marie Bouzkova.

?? Kato and Puetz are your 2023 mixed doubles champions ??



#RolandGarrospic.twitter.com/lqtSxlEIhn