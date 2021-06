Paula Badosa, eliminada de Roland Garros en cuartos de final

No habrá semifinal de Roland Garros para la española Paula Badosa, derrotada en cuartos de final por la eslovena Tamara Zidansek, 7-5 y 4-6 y 8-6 en 2 horas y 26 minutos.



En el duelo entre las dos neófitas en cuartos de final, la eslovena se mostró más segura con sus golpes, más agresiva, aunque Badosa tuvo también sus oportunidades.



Su rival por una plaza en la final saldrá del duelo entre la kazaja Elena Rybakina y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova.

