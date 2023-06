Alcaraz y Djokovic avanzan a cuartos por la vía rápida

Alcaraz arrasa a Musetti

El tenista español Carlos Alcaraz superó en su línea intratable al italiano Lorenzo Musetti por un 6-3, 6-2, 6-2 este domingo y alcanzó así la ronda de cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, al igual que avanzó el serbio Novak Djokovic, cada vez más cerca de cruzarse con el murciano.

El número uno del mundo encontró una vez más una versión fuera del alcance del resto, un muro con respuesta para todo, en busca de conquistar la tierra de Rafa Nadal, el que sería su segundo 'grande' tras el US Open. El de Manacor, que el sábado anunció unos cinco meses de baja más por su lesión en el psoas, tiene dos serios favoritos a sucederle, quienes se verían en semifinales.

Alcaraz no sacó la entrada triunfal que venía haciendo esta semana en sus partidos de París, pero demostró que se adapta y que, tarde o temprano, aparece su calidad. De un 0-2, el murciano puso un 5-2 ya sinónimo de primer set al bolsillo. En el segundo, la presión del español fue forzando al error al italiano, en un intercambio de 'breaks' que dio paso a otra racha de Alcaraz.

El saque le abandonó en mal momento a Musetti, en el séptimo juego, cuando el de El Palmar puso otro 5-2 que tampoco dejó escapar. A la desesperada, el italiano no evitó que Alcaraz controlara el ritmo del tercer parcial, con mucha energía el español. En el quinto juego, fue un golpe ganador tras otro del murciano para hacerse con el 'break' definitorio.

El número uno del mundo, campeón en Barcelona y Madrid en esta gira de tierra, se tomó la revancha de la derrota ante Musetti el año pasado en la final de Hamburgo para repetir cuartos en el Abierto de Francia como el año pasado, aunque con un estatus ahora mucho mayor. En cuartos de final, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá otro plato fuerte ante el griego Stefanos Tsitsipas, a pesar de tener un 4-0 a favor en duelos directos, quien a continuación este domingo no dio opción (7-5, 6-3, 6-0) al austriaco Sebastian Ofner.

Djokovic, a cuartos por la vía rápida

El serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, barrió al peruano Juan Pablo Varillas en su camino para alcanzar los cuartos de final por décima séptima vez, una más que el español Rafael Nadal, 6-3, 6-2 y 6-2, en 1 hora y 57 minutos y se medirá contra el ruso Kharen Khachanov por un puesto en semifinales.

No pudo firmar un nuevo milagro el de Lima, que había jugado quince sets y más de once horas para incrustarse en los octavos de final de un grande por primera vez en su carrera, incluidas dos remontadas tras perder 2 sets a 0. En camino para su tercera corona en Roland Garros, que le colocaría como el tenista masculino con más Grand Slam, 23, una más que Nadal, el serbio se dio un cierto respiro, ante un rival que hasta ahora no había ganado ningún partido en un grande.

Tras dos duelos de alto voltaje contra el húngaro Marton Fucsovics y frente al español Alejandro Fokina, Djokovic se mostró más expeditivo frente a Varillas para alcanzar los cuartos por 55 vez en un Grand Slam, tres menos que el suizo Roger Federer.

Khachanov no cae en la trampa de Sonego y pasa a cuartos

El ruso Karen Khachanov aguantó el asalto del italiano Lorenzo Sonego para lograr la clasificación para cuartos de final de Roland Garros por segunda vez en su carrera, tras imponerse por 1-6, 6-4, 7-6 (7) y 6-1.

El cabeza de serie número 11, de 27 años, que tiene garantizado el retorno al top-10 cuatro años más tarde, no cayó en la misma trampa que su compatriota Andrey Rublev, sorprendido por un Sonego que le remontó 2 sets para apearle de los octavos.









Muchova jugará sus primeros cuartos en París

La checa Karolina Muchova se clasificó a los cuartos de final de Roland Garros por primera vez en su carrera tras derrotar a la rusa Elina Avanesyan, rescatada de la fase previa, por 6-4 y 6-3.

La número 43 del mundo, de 26 años, se medirá contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista de 2021, que, tras casi un año ausente de las pistas por lesión, regresa al más alto nivel y derrotó a la belga Elise Mertens, cabeza de serie 28, por 3-6, 7-6 (3) y 6-3.

Muchova jugará por cuarta vez los cuartos de un grande, tras haberlo hecho en Wimbledon en 2019 y 2021, cuando alcanzó la semifinal en el Abierto de Australia.

Pavlyuchenkova, primera cuartofinalista

Roland Garros marcó la cima de su éxito y de nuevo está siendo el escenario de la recuperación de la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, primera cuartofinalista del Grand Slam de tierra batida tras derrotar a la belga Elise Mertens, cabeza de serie 28, 3-6, 7-6(3) y 6-3.

La finalista de 2021, sumergida en los confines del ránking tras una lesión que le mantuvo seis meses alejada de las pistas, regresa con fuerza al torneo que le colocó en las puertas del top-10.

Dando muestras que el la tierra batida de París la regenera, la rusa de 31 años dio un paso más en su recuperación y se garantiza asomarse a las 150 mejores del mundo.