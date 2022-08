Alcaraz pasa a segunda ronda; Muguruza y Badosa, clasificadas

Alcaraz gana a Sebastián Sáez

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este martes para la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, después de la retirada del argentino Sebastián Sáez y cuando ya dominaba dos sets a cero.

Después de haber cedido de forma ajustada las dos primeras mangas y de verse ya con 'break' abajo en el tercero, el sudamericano, que había solicitado atención médica tras perder el segundo set, no pudo continuar, muy mermado en su físico y dejó vía libre al murciano, que hasta entonces estaba viviendo un primer exigente examen en Nueva York.

El choque comenzó muy igualado, con los dos jugadores imponiendo sus saques y con pocas opciones para el resto. El de El Palmar, sin embargo, supo jugar con la presión en los instantes finales cuando restaba con 6-5 a su favor, y logró el 'break' clave que le dio la primera manga.

En ese momento, pareció que Alcaraz iba a romper el encuentro. Volvió a quebrar el saque al inicio de un parcial que dejó muchos puntos para el recuerdo, muchos de ellos en el largo tercer juego en el que el tenista sudamericano recuperó la desventaja y volvió a equilibrar las cosas.

El murciano no logró encontrar de nuevo su mejor ritmo y se vio sorprendido por su rival, 'crecido' en su confianza y que le quebró por segunda vez para ponerse 4-3 arriba, una ventaja que no supo aprovechar porque el pupilo de Juan Carlos Ferrero supo rehacerse rápidamente para evitar un susto. Su acelerón final le permitió llevarse también el segundo set con un 'break' final (7-5) y Báez ya no pudo aguantar mucho más en la pista.

Muguruza recupera sensaciones

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se convirtió en la primera de la 'Armada' en superar la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras batir a la danesa Clara Tauson en dos sets por 6-3, 7-6(5).

De este modo, la de Caracas empieza con buen pie el 'grande' que peor se le ha dado en su carrera, con los octavos de final en 2017 y 2021 como mejor resultado, y coge confianza tras una temporada que le está resultando bastante complicada y sin demasiados buenos resultados.

La doble campeona de 'Grand Slam' tuvo que trabajar su pase a la segunda ronda, sobre todo por la resistencia ofrecida por Tauson en un segundo parcial donde levantó una rotura en contra para luego tener buenas opciones de llevar el duelo a un definitivo tercero, situaciones que fueron levantadas con templanza y apoyada en su saque (10 'aces') por la pupila de Conchita Martínez.

Muguruza firmó un óptimo primer set, donde su agresividad tuvo premio con 13 golpes ganadores y perdiendo sólo siete puntos con su saque, casi todos en un tercer juego donde se enfrentó a dos bolas de rotura. La hispano-venezolana las salvó y a continuación rompió el servicio de su rival, una ventaja que no desperdició para ponerse por delante.

El partido se igualó más en la segunda manga, pese a que Tauson tuvo que recibir asistencia médica en su rodilla derecha. La danesa no pudo evitar perder su saque, pero supo reaccionar para recuperarlo al instante ante una Muguruza más errática en sus golpes que en el primer set.

El panorama se llegó a ensombrecer incluso para la novena favorita en Nueva York, que con 4-5 se encontró con un amenazante 0-40. El saque y los nervios de Tauson acudieron al rescate y finalmente tuvo que decidir un 'tie-break' donde la danesa tampoco sacó provecho a su mejor inicio para acabar cediendo. La checa Linda Fruhvirtova, clasificada desde la previa será la siguiente rival de la exnúmero uno del mundo.

Badosa, clasificada para segunda ronda

Badosa llegaba al 'grande' estadounidense tras no poder superar sus respectivos debuts en Toronto y Cincinatti, y no lo pasó nada bien ante Tsurenko, que plantó 'batalla' hasta el tercer y definitivo set al que se llegó tras una tensa 'muerte súbita'.

La ucraniana empezó mejor el partido y rompió en su primera oportunidad el saque de la española que, aunque fue capaz de recuperarlo en el sexto juego, no pudo evitar entregarlo de nuevo en el siguiente, una ventaja que ya no desperdició su rival.

Sin embargo, Badosa encajó bien este primer golpe y fue la que llevó la iniciativa en una segunda manga que sería una 'locura' a partir del octavo juego, cuando Tsurenko le devolvió la rotura, en lo que fue el primero de cinco 'breaks' seguidos.

La catalana no acertó a cerrar el parcial ni con 5-4 ni con 6-5 y se vio obligada a jugar un siempre complicado 'tie-break'. Badosa supo jugarlo y abrió rápidamente una buena distancia para adjudicárselo con comodidad (7/4). En el definitivo set, Badosa rompió para ponerse 4-2 y tras salvar una bola de 'break' en el siguiente juego, ya no tuvo más sustos para sellar su pase a la segunda ronda.