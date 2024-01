Sabalenka y Zheng jugarán la final del Open de Australia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual campeona, y la china Qinwen Zheng serán las protagonistas de la final de este sábado del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse este jueves a la estadounidense Coco Gauff (7-6 y 6-4) y a la ucraniana Dayana Yastremska (6-4 y 6-4).

En la semifinal que abrió la acción en la Rod Laver Arena, Sabalenka se tomó la revancha con Gauff de la pasada final del Abierto de los Estados Unidos y se clasificó para la final por segundo año consecutivo, y por tercera ocasión en un 'Grand Slam'.

Sabalenka comenzó más sólida y tras desperdiciar un primer 'break', volvió a romper para colocarse con un prometedor 5-2, pero ahí reaccionó Gauff con calidad para, salvando una pelota de set por el camino, encadenar cuatro juegos seguidos. Sin embargo, la americana no aprovechó su saque con 6-5 arriba y en la 'muerte súbita' la bielorrusa no le dio opciones (7/2).

El segundo parcial fue mucho más igualado, con la campeona del US Open sufriendo algo más con su servicio que la número dos del mundo que apenas cedió puntos. Al final, Sabalenka encontró la rotura en el momento decisivo, con 4-4, y sentenció con un último peleado servicio un duelo donde firmó 33 golpes ganadores.

Enfrente, la actual campeona tendrá a la joven tenista china de 21 años Qinwen Zheng, duodécima cabeza de serie en Melbourne, y que se clasificó para su primera final de 'Grand Slam' tras acabar con un doble 6-4 con el sueño de la ucraniana Dayana Yastremska.

La de Odessa aspira a alargar hasta la pelea por el título su sorprendente andadura en el torneo, iniciada en la fase previa y que intentaba emular a la británica Emma Raducanu, la única campeona de 'grande' desde la previa tras su victoria en el Abierto de los Estados Unidos de 2021.

