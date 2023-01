¿Qué le pasó a Nadal con la raqueta en el primer set de su debut en Australia?

Curiosa la situación que vivimos con Rafa Nadal en su debut en el Open de Australia ante el británico Jack Draper. El encuentro cayó de lado balear en cuatro sets (6-5, 2-6, 6-4 y 6-1), pero la imagen del partido la vimos en la primera manga.

En este momento iba el encuentro 4-3 para Nadal y era el turno de saque para Draper, fue entonces cuando Nadal fue a su banquillo y cuando iba a cambiar de raqueta se da cuenta que la que quería coger no estaba allí.

El balear incluso se lo pregunta al juez de silla que este incluso realiza una llamada como muestran las imágenes de Eurosport.





Después de estar un minuto pendientes de la raqueta perdida de Rafa, el tenista español, siempre con buen humor durante esta secuencia, se da cuenta que fue error suyo y vuelve otra vez a la pista para seguir jugando.

Tras el encuentro, el propio Nadal explicó en Eurosport lo que sucedió exactamente en ese instante. El número 2 del mundo señaló que fue "una pequeña distracción".

"Me he confudido, soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego, con la que me van a encordar y ha habido un pequeño despiste por mi parte y he mandado a encordar la raqueta que no era", confesó Rafa Nadal.