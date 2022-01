Michael Venus llama "imbécil absoluto" a Kyrgios

El neozelandés, Michael Venus, afirmó que el australiano Nick Kyrgios "es un imbécil absoluto y tiene la madurez de un niño de diez años", después de perder en los cuartos de final del Abierto de Austalia de dobles junto a su compañero alemán Tim Puetz ante el propio tenista australiano y el también local Thanasi Kokkinakis.

Aussie, Aussie, Aussie ????@tkokkinakis & @nickkyrgios reach their first Grand Slam semifinal with a 7-5 3-6 6-3 upset over No.6 seeds Tim Puetz & Michael Venus.#AusOpen · #AO2022

