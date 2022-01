Djokovic felicita a Nadal: "Siempre un impresionante espíritu de lucha que prevaleció una vez más"

El tenista serbio Novak Djokovic felicitó a Rafa Nadal por el "logro increíble" de ganar este domingo la final del Abierto de Australia cuando la tenía casi perdida ante el ruso Daniil Medvedev, y por demostrar una vez más su "impresionante espíritu de lucha".

El de Belgrado dejó su primera valoración del primer 'Grand Slam' de la temporada después de la final masculina, para dar la "enhorabuena" a un Nadal que rompió el empate que había tanto con el propio serbio como con Roger Federer, levantando su 21º 'grande'.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena ?????? @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc