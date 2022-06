Varios ciclistas franceses, indignados con las inyecciones de Nadal: "Si estás lesionado, no compites"

L'Equipe ya publicó esta semana un artículo en el que explicaba y valoraba el tratamiento a base de inyecciones que estana recibiendo Rafa Nadal en Roland Garros para paliar los dolores que sufría en su pie izquierdo debido al síndrome Müller-Weiss. Este martes, varios integrantes del pelotón francés han mostrado su recelo con este tratamiento que en este caso no está permitido en el ciclismo, aunque en el tenis es totalmente legal.

"Lo que hizo Nadal habría sido imposible en el ciclismo, y me parece normal", comenta el ciclista francés Gaillaume Martin. En una entrevista que Martin concedió a L'Equipe, este, sentenció que no está de acuerdo con el tratamiento que la UCI en 2011 prohibió, poniendo punto y final en el ciclismo al tratamiento de lesiones con el uso de agujas.

"Si estás enfermo o lesionado, no corres, no compites. Tiene sentido, por varias razones", explica Martin. "En primer lugar, por la salud de los deportistas. A largo plazo, no estoy seguro de que le vaya bien al tobillo de Nadal. Además, los medicamentos, especialmente las inyecciones, no sólo tienen un efecto curativo, sino que pueden tener efectos en el rendimiento o modificarse para mejorar el rendimiento, por lo que me parece que están en el límite".

Además, el ciclista del equipo Cofidis quiso ir más allá y sentenció que si esta práctica no estuviese prohibida en su deporte, "todos nos tildarían de dopados, porque hay un trasfondo cultural, muchos prejuicios asociados al ciclismo".

David Lappartient también defendió las explicaciones de su compatriota en el pelotón en una entrevista que concedió a El País: "No soy yo quien para juzgar a la federación de tenis, pero el ciclismo es el deporte que más lejos llega en la defensa de la salud de sus deportistas y de una competición limpia, sin trampas".