Medvedev ya está en semifinales; Berrettini se retira por lesión

El tenista ruso Daniil Medvedev se ha impuesto al alemán Alexander Zverev (6-3, 6-7(3), 7-6(6)) en las Finales ATP, la cita que reúne a los ocho mejores de la temporada en el circuito masculino en la localidad italiana de Turín y en la que defiende título, y jugará las semifinales del torneo.

Un 'break' en su primer juego al resto bastó al número dos del mundo, que en su debut derrotó al polaco Hubert Hurkacz, para adelantarse 3-0 en el primer parcial, en el que se defendió de la única ocasión de rotura de la que gozó el jugador germano.

Una tónica de equilibrio que se repitió en la segunda manga, donde Zverev, tercera raqueta mundial, sobrevivió a las tres bolas de quiebre que tuvo que afrontar antes de forzar el 'tie-break'. En él, se repuso a un primer minipunto adverso para finalmente igualar la contienda.

Nuevamente, ambos defendieron sus servicios en el tercer y definitivo set, y tuvo que ser otra vez la muerte súbita la que determinase el ganador del choque. Medvedev salió victorioso del intercambio y cerró el choque en su tercera oportunidad tras más de dos horas y media de juego.





