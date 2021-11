Garbiñe Muguruza no da opción a Paula Badosa y jugará la final de la Copa de Maestras

La exnúmero uno del mundo y actual quinta raqueta del circuito es la primera española que alcanza la final de este torneo desde que Arantxa Sánchez Vicario lo lograse en 1993 y se enfrentará en el partido decisivo a la vencedora de la segunda semifinal, en la que se medirán la estonia Anett Kontaveit y la griega Maria Sakkari.

FINAL

3-6 | Doble falta de Garbiñe. Recupera terreno la ganadora de Indian Wells. Match point para Garbiñe Muguruza. Se acabó. Muguruza se planta en la final de la Copa de Maestras tras derrotar a Paula Badosa por un doble 3-6.





3-5 | Buena derecha de Paula Badosa. Hizo lo que quiso con esa bola y la pregunta es ¿por qué no ha jugado así todo el partido?

2-5 | Muguruza metiendo primeros. Se le marcha la derecha a Paula. De nuevo, 0 - 40. Juego en blanco.

2-4 | El 1-5 sería demasiada ventaja para la catalana, que si sale de este pozo... Garbiñe desaprovecha una opción muy interesante. Auténtica hazaña de Badosa.

1-4 | Saque a la perfección de Muguruza. Sufre ahora Paula Badosa, que ve como se le escapan sus opciones. Garbiñe está ejecutando su plan a la perfección.

1-3 | Juego para Badosa. La catalana saca adelante este juego y veremos si resiste ante el juego directo de su rival.

0-3 | Muguruza, sin pegar todo lo que puede, tiene el control de la situación. Badosa se defiende bien con un buen intercambio e iguales. Primera oportunidad de break. Se cumple una hora de partido. La doble campeona de Grand Slam sobrevive a esta situación y se pone 0-3 en el segundo set.





0-2 | Buen revés en paralelo de Badosa para evitar el punto de break. Estamos viviendo los mejores momentos de la cabeza de série número 7. Buen tenis el que estamos viendo en Guadalajara. Tres paralelos en este juego, el mejor del partido. A la cuarta llega la rotura de Garbiñe.

0-1 | Muguruza sigue a lo suyo. 35 minutos de tenis espectaculares de la tenista hispano - venezolana. Todo está yendo muy rápido.

ANABEL MEDINA: "Veo a Paula un poco nerviosa; Garbiñe está sacando muy bien".

PRIMER SET

3-6 | Garbiñe está enchufada en este primer set, moviéndose a la perfección. Punto de set, tras una doble falta - la tercera - de su rival. Todo le entra a Muguruza y qué manera de cerrar el set.

3-5 | Al límite. No pasa la bola; Badosa se defiende bien. Buen servicio y revés cruzado importante de Muguruza, muy firme.

3-4 | Badosa, preocupada por una doble, pero la mejor solución es un ace abierto. El resto viene duro y por el centro. Tres puntos seguidos de la catalana, tras marcharse el golpe de Garbiñe.

2-4 | Muguruza ajusta el servicio y domina este juego. Difícil de contrarrestar y la cabeza de serie número seis del torneo tendrá tres bolas para colocar el 2-4 en el marcador del primer set de las semifinales de las Finales WTA .

2-3 | Garbiñe pide disculpas; Paula no puede desarrollar del todo su juego, pero reacciona tímidamente y la campeona en Indian Wells salva la pelota de rotura.





1-3. Garbiñe, impecable, ataca y Badosa no consigue jugar por encima de la línea. Primera falta doble de Muguruza. De momento funciona la experiencia y la número 5 del ranking mundial de la WTA se pone 1-3 en el primer set.

1-2. Muguruza resta bien, pero perdona. Badosa improvisa sin ángulo aunque falla con un revés que se marcha por poco cuando tenía ganado el servicio. Primer 'deuce'. Garbiñe se sale con la suya con una rotura de saque a su favor.

1-1 | Garbiñe no encuentra oposición y levanta un 0-30.

1-0 | Al servicio Paula Badosa. Las dos juegan muy agresivas y cometen bastantes errores. Se marcha la derecha de Garbiñe. Se apunta su servicio la jugadora catalana.









Todo preparado en Guadalajara para que salten a la pista Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Y todo listo también, en Tiempo de Juego, con Alberto Arauz, Ángel García y el mejor equipo de comentaristas para narrar esta semifinal histórica del tenis español. Calentamiento en marcha.









Las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, quinta y décima en el ránking mundial, se enfrentan en la primera semifinal del Masters femenino que se disputa en Guadalajara (México), lo que garantiza la presencia española en la final 28 años después de que lo lograse Arancha Sánchez-Vicario.