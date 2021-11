Paula Badosa comienza con una gran victoria ante Sabalenka las finales de la WTA

La española Paula Badosa, décima de la clasificación mundial, superó un susto inicial y sin discusión se impuso este jueves por 6-4 y 6-0 a la bielorrusa Aryna Sabalenka en el debut del Akron Finals que transcurre en la ciudad mexicana de Guadalajara.

El duelo comenzó con numerosos errores por uno y otro lado. Badosa con dudas desde atrás. La bielorrusa hizo un quiebre en el sexto juego para tomar ventaja de 4-2 pero se desdibujó cuando tenía todo a favor y desapareció de la cancha.

Badosa sacó provecho de la desconcentración de la rival le rompió el servicio en el séptimo juego y dio la vuelta al duelo. Incisiva dominó a su rival y ganó el primer set por 6-4.

Lo que pasó en la segunda manga fue una sorpresa. Paula ganó seis juegos en fila ante una rival sin coordinación, que después de perder el saque en el inicio, dejó de luchar.

"Fui por mis golpes con confianza y salieron las cosas. Cada partido será una batalla, pero estoy motivada de estar en Guadalajara", dijo la española, que sacó provecho de 20 errores forzados de Sabalenka, primera favorita del torneo.

Nice start against one of the bests. @WTAFinals amazing atmosphere tonight. See you Saturday!



Buen comienzo @WTAFinals increíble ambiente esta noche ?? ¡Nos vemos Sábado! pic.twitter.com/4vFWAshsDe