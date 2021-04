Nadal: "Mi tío Toni no tiene que preguntarme nada sobre a quién entrena"

En la previa del Másters 1.000 de Montecarlo, primero en tierra batida de la temporada, Rafa Nadal fue preguntado por la reciente relación de su tío Toni con el canadiense Felix Auger-Aliassime al que ha comenzado a entrenar después de varios años alejado de las pistas y dedicado a la Academia de su sobrino en Manacor.

Nadal, que vuelve a competir después de un parón tras el Abierto de Australia para recuperarse de unas molestias en la espalda, aseguró que no tiene ningún problema con que su tío se haga cargo de la carrera del joven Aliassime. "Estoy contento por Toni y por tener en la Academia a alguien tan bueno como Felix. Toni le será de gran ayuda. Quiero lo mejor para él y no tiene que preguntarme nada sobre a quién entrena. Es mi tío y le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Me alegra que esté de vuelta y poder compartir tiempo juntos".

También Djokovic se ha referido a esta relación asegurando que "yo no me imagino a Marian Vajda entrenando a otro jugador mientras yo siga jugando, pero lo de Toni con Felix no me ha sorprendido porque Toni y Rafa llevan años sin trabajar juntos. Supongo que buscaba un nuevo reto, otra aventura con uno de los jóvenes con mayor proyección".