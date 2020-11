El mensaje de Ramón Delgado, primera 'víctima' en la carrera de Rafa Nadal: "Ese primer partidito te cambia"

Rafa Nadal sumó este miércoles sus mil victorias en su tierra ‘fetiche’, en París, donde tantas veces ha escrito con letras de oro su nombre sobre Roland Garros. Sólo Jimmy Connors, Roger Federer y el checo Ivan Lendl han alcanzado esa cifra de mil victorias.

La primera de todas ellas llegó un 29 de abril de 2002. Charly Moyá ya iba avisando de que venía un chaval muy bueno de su tierra. Le invitaron al ATP de Mallorca y jugó ante un rival, por entonces bastante duro: Ramón Delgado, paraguayo, era el número 81 del mundo, veterano y curtido en mil batallas. Aquel partido se resolvió a favor de Rafa Nadal por 6-4 y 6-4.

Nadal alcanza las 1000 victorias en su carrera y logra el pase a cuartos de final en París El tenista español se impuso a su compatriota Feliciano López (4-6, 7-6, 6-4) en el Masters de París, para alcanzar las 1000 victorias en su carerra 04 nov 2020 - 21:37

Desde entonces, Ramón Delgado siempre dice que aquella victoria le dio a Rafa Nadal toda la confianza que ha necesitado para llegar donde ha llegado en su carrera, y bromea diciendo que debería darle parte de lo que Rafa ha ganado jugando al tenis.

En este día tan especial, Ramón Delgado se ha acordado de Rafa Nadal y por eso le envió una nota de voz a su jefe de comunicación, Benito Pérez-Barbadillo. Un audio al que tuvo acceso El Partidazo de COPE:

"Benito, querido. Espero que estén bien antes que nada. Felicitaciones por la smil victorias. Este tipo es de otro planeta. Nada hubiera logrado sin el primer partidito, no se olviden, ese partido es que te cambia la vida", decía el ex tenista paraguayo.

La grandeza de Rafa Nadal tras su victoria número mil

Parece que la cifra no le hace pestañear al tenista manacorí que, consciente de sus errores, no dudó en reconocer en la posterior rueda de prensa que no estuvo ni mucho menos bien ante Feliciano López, al que ganó por dos sets a uno (4-6, 7-6 y 6-4) en París-Bercy. Fue un partido en el que Nadal sufrió mucho y cometió muchos errores con la mano derecha. Quizás por eso tiene tanto hambre y lleva tantos años en la élite del tenis mundial.

"Empecé el partido de la peor forma posible. Al final encontré la manera y estoy muy orgulloso de esta victoria. A veces la satisfacción personal es mayor cuando se logra de forma difícil que cuando lo consigues con facilidad", declaró un Nadal que relativizó en su justa medida haber sumado mil triunfos a lo largo de su carrera profesional: "Los resultados me dicen que no soy demasiado viejo porque sigo siendo competitivo. Demasiado bueno tampoco, porque he perdido algunos partidos. Por suerte he ganado más que perdido. En este deporte se pierde casi cada semana y vivimos con la victoria y la derrota permanente, vivimos con ello y aceptar las dos opciones nos ayuda a competir de una manera mejor".