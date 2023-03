Medvedev acaba con la racha de 15 victorias consecutivas de Djokovic

El ruso Daniil Medvedev puso fin al impecable inicio de temporada del número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, al imponerse en la semifinal del torneo de Dubai por 6-4 y 6-4 para alcanzar la final que disputarán ante su compatriota Andrey Rublev.

That was something special ??



Medvedev heads to the finals, taking Djokovic out in straight sets 6-4, 6-4… @ddftennis | #DDFTennispic.twitter.com/Hdey2Qx82L