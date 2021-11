Un medio chino publica unas supuestas fotos de Peng Shuai como 'prueba de vida'

La tenista Peng Shuai "está en su casa y aparecerá en público pronto", aseguró este sábado el director de un periódico chino afiliado al Gobierno en medio de las crecientes preocupaciones a nivel internacional por el paradero de la jugadora.



Citando sus propias "fuentes", Hu Xijin del diario oficial Global Times, tuiteó que Peng "ha permanecido en su casa en los últimos días porque no quería ser molestada". "Aparecerá en público pronto y participará en algunas actividades", dijo Hu en unas declaraciones que siguen a unas supuestas imágenes de la tenista divulgadas anoche -también en Twitter, medio vetado en el país asiático- en las que, rodeada de peluches, deseaba un "feliz fin de semana".

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu