El 'mal perder' del joven tenista francés Kouame: Le propinó una bofetada a su rival

La joven promesa del tenis francés, Michael Kouame, de tan solo 15 años, cayó derrotado en primera ronda en el torneo de Accra (Ghana) que organiza la 'Interntional Tennis Federation' ante el tenista local Raphael Nii Ankra por 6-2, 6-7 y 7-6. Sin embargo, la noticia no estuvo en el partido sino en la finalización de este.

Ankra se acercó a la red para saludar a Kouame que acababa de caer derrotado, y el tenista francés le estrechó la mano para abofetear al ghanés para sorpresa de todo el público en la pista y sobre todo de Ankra, que se quedó paralizado sin saberlo que acababa de ocurrir.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France ???? slaps Raphael Nii Ankrah ???? after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ