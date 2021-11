Zverev tumba a Djokovic

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, doblegó por 7-6 (4), 4-6 y 6-3 al serbio Novak Djokovic, número uno, y se clasificó para la final de las Finales ATP de Turín, en la que buscará su segundo título contra el ruso Daniil Mdvedev, vigente campeón.



Tras doblegar a Djokovic en la semifinal del torneo olímpico de Tokio, Zverev logró su segunda victoria de la temporada ante el serbio y peleará este domingo por su segundo título de Maestro, tras el de 2018.



Zverev triunfó tras una batalla de dos horas y 28 minutos, mientras que Medvedev ganó sin despeinarse al noruego Casper Ruud (6-4 y 6-2).



Poco más de dos meses después de medirse en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, con triunfo de Djokovic en cinco sets, el serbio y Zverev volvieron a verse las caras, en un nuevo duelo extremadamente táctico, intenso a nivel físico y mental.



Ambos cuidaron mucho sus turnos al saque y Zverev consiguió anular una bola de set a favor de Djokovic con 4-5 en el marcador, lo que le permitió forzar el desempate en la primera manga, en el que Djokovic pagó una doble falta con una rotura que encarriló el 7-4.



