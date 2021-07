Djokovic, Nadal, Federer, Serena Williams, Barty y Osaka estarán en el US Open

Las mayores estrellas del tenis, entre ellas el Big Three al completo con Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer y también, el campeón defensor, Dominic Thiem, participarán en el Abierto de Tenis de Estados Unidos de 2021.

The champs are coming. Six former US Open champions have received direct entry into the 2021 US Open men's singles draw. pic.twitter.com/FfsjDHaE71

En categoría femenina, el torneo ha confirmado la presencia de Serena Williams que se tuvo que bajar de Tokio por lesión, de la actual campeona de Wimbledon y número 1, Ashleigh Barty y de la japonesa aspirante al oro olímpico en su país, Naomi Osaka.

The ??s return to their kingdom.



Six former US Open champions have received direct entry into the 2021 US Open women's singles draw. pic.twitter.com/igp6vcbffQ