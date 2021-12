Djokovic, a favor del 'cerrojazo' de la WTA a China por el caso de la tenista Peng

Novak Djokovic, clasificado este miércoles con el equipo de Serbia para semifinales de la Copa Davis al ganar 2-1 a Kazajistán, aprovechó su comparecencia posterior ante la prensa para apoyar "totalmente" la decisión de la WTA de no celebrar torneos en China mientras no se aclare la situación de la jugadora Shuai Peng.



"Es una organización de jugadoras, así que apoyo totalmente a la WTA", aseguró.



El número uno mundial incidió en que su postura sería la misma si se tratase de otro país.



"Sería lo mismo con cualquiera que pasara esto", dijo.



"No tenemos suficiente información sobre Peng. Es una medida muy valiente, es importante que nos apoyemos unos a otros", indicó Djokovic en perfecto castellano, a la pregunta realizada en la posterior rueda de prensa por Ángel García, de la Cadena COPE.

Peng denunció abusos sexuales de un exdirigente chino y desde entonces no se tiene constancia de su estado o su paradero, aunque el COI informó sobre una teleconferencia en la que la tenista pedía respeto por su intimidad.