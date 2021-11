Carlos Alcaraz, en El Partidazo de COPE: "Cuando estoy con Nadal todavía me da impresión y me pongo nervioso"

AUDIO - ENTREVISTA A ALCARAZ EN EL PARTIDAZO DE COPE

VÍDEO - ENTREVISTA A ALCARAZ EN EL PARTIDAZO DE COPE

Hoy atiendes a todos los medios, ¿qué te preguntamos más?: “Durante al año ha sido complicado porque no he tenido mucho tiempo y ahora aprovecho y me quito todo de en medio”.

¿Te incomodan las entrevistas?: “No, para nada, me lo tomo con la máxima naturalidad posible”.

¿Te conoce mucha gente?: “Un poquito sí, ya me va conociendo la gente, pero no a gran magnitud; no sé lo que es estar agobiado. Yo, encantando. Yo también he tenido ídolos y me he acercado cuando les he visto, cuando se acercan a mi lo veo lo más normal del mundo. Yo le he pedido a Nadal, en le Mutua Madrid la primera vez. Cuando estoy con él todavía me da impresión, me pongo nervioso”.

¿Tienes ídolos fuera del tenis?: “Me gustaría conocer a un montón. Soy futbolero; ayer tuve la oportunidad de conocer a los futbolistas del equipo español y fue increíble, todos un diez como persona y yo estuve nervioso y tímido, fue una experiencia muy buena. Ellos me dieron la enhorabuena por el año y por el título, me sorprendió que lo supieran. Con Luis Enrique hablé un poquito. Cada uno del equipo me impuso un montón”.

¿Te acuerdas de cuando España ganó el Mundial?: “No me acuerdo. De la Eurocopa de 2012 tampoco me acuerdo; un desastre no acordarme. Mi primer recuerdo deportivo fue en un torneo sub 12 que jugué en Paris, cuando Roland Garros, y nos invitaron a ver un partido de Gasquet”.

Este año ha sido impresionante, ¿qué nota te pones?: “Ha sido un año espectacular pero siempre se puede mejorar; me pondría un 8-8,5”

Dicen que ojalá que no se te vaya la cabeza: “Podéis confiar en mí, tengo claro cómo voy a ser. Soy un chico muy sencillo, de pueblo. Con mi familia y mis amigos he estado con los pies en la tierra y voy a seguir así porque esa es la clave del éxito, sin mirar por encima de nadie. También me gusta ir a un Burger o un Kebab y reírme con mis amigos, no me hace falta mucho para ser feliz. Cuando llego al pueblo soy un chico normal y corriente, me olvido que soy tenista, soy una persona normal”.

¿Qué hubieras sido si no hubieras sido tenistas?: “Como siempre he vivido para el tenis, nunca me he planteado otra cosa. Yo he elegido mi camino. Mi padre fue tenista pero nunca me ha metido la presión de ‘tú vas a jugar al tenis y de ahí no te vas a salir’, mi padre jamás me ha hecho eso; él quería que hiciera varios deportes, también jugaba al fútbol sala pero yo quería realmente jugar al tenis y ser profesional”.

La dura derrota ante Gastón

El otro día en el partido contra Gastón, que te remontó un 5-0, ¿lo pasaste muy mal?: “Te diría que fue el momento más duro en una pista. Iba 5-0 pero empecé a bloquearme mentalmente, no me salían las cosas como a mí me gustaban y no sabía qué pasaba. No es fácil jugar contra tanto público contra ti, gritaban mucho, te ponían nervioso… pero me bloqueé yo solo y no supe cómo salir. Se juntó un poco todo y no pude salir, fue muy duro para mi saber que estaba mal y no saber qué hacer; fue muy frustrante. En ese momento sí que es verdad que me sentía pequeño, que la gente me estaba mirando y que me veían jugar muy mal… llegué a pensar ‘no quiero seguir aquí’. Días después me alegro que me pasara eso porque es de lo que más se aprende, de cara a la siguiente vez ya sé cómo gestionarme y sé qué hacer; me alegro de que me haya pasado”.

Los elogios de Djokovic

Djokovic ha dicho hoy que lo que has conseguido es “impresionante e histórico”: “Impresionante, no me esperaba recibir estas palabras de uno de los mejores de la historia, significa mucho para mí. La gente que he visto de pequeño, que le he visto ganar… que te diga este tipo de palabras, significa mucho”.

¿Qué quieres hacer el próximo año?: Ganar un 500 sería un muy buen objetivo, acabar en el top 15 y pelear para entrar en la ATP Finals. Hay un montón de cosas que me harían muchísima ilusión. Aquí dicen que vas a ganar un Grand Slam el año que viene: “Ojalá, que Dios le escuche”.