La ATP limitará los polémicos parones para ir al baño

November 21, 2021, Torino, Torino, Italia: Sport Tennis .Nitto ATP Finals - men's doubles - Finals.Herbert / Mahut Vs Ram / Salisbury.In the pic: Pierre-Hugues Herbert (France)Nicolas Mahut (France)Joe Salisbury (Great Britain)Rajeev Ram (USA) (Credit Image: © Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press)