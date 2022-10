Alcaraz patina ante Goffin en su primera defensa del número 1

El tenista español Carlos Alcaraz ha caído en su estreno en primera ronda en el torneo de Astaná (Kazajistán), de categoría ATP 500 y disputado en pista dura, ante el belga David Goffin (7-5 y 6-3) en su primer partido en el circuito como número uno del mundo, mientras que Jaume Munar ha dado la campanada al eliminar en el torneo de Tokio al noruego Casper Ruud (6-3 y 6-3), número tres del ranking.

El murciano, flamante campeón del US Open y que ya había estrenado su condición de primera raqueta mundial en la Copa Davis, tuvo un regreso agridulce al circuito ATP, donde cometió demasiados errores no forzados y topó con un Goffin excelso.

