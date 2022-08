Borna Coric y Caroline Garcia reinan en Cincinnati

El tenista croata Borna Coric se alzó este domingo con el torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, al superar (7-6(0), 6-2) al griego Stefanos Tsitsipas, mientras que la francesa Caroline Garcia se llevó la cita WTA, con un 6-2 y 6-4 este domingo en la final contra la checa Petra Kvitova.

Coric logró el primer Masters 1.000 de su carrera, el torneo más importante de su palmarés y el tercero en total, completando una exhibición esta semana en la que solo cedió un set en la cita estadounidense.El croata de 25 años, verdugo del español Rafa Nadal en segunda ronda, remontó un 1-4 en el primer parcial y sacó de la final a un Tsitsipas que buscaba su tercer Masters 1.000 y décimo titulo.

