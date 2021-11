Carlos Alcaraz: "Me estoy ganado el respeto dentro y fuera de la pista"

Carlos Alcaraz, debutante en el equipo español de la Copa Davis que comenzará a disputar este jueves las finales de 2021, se mostró tranquilo pese a la expectación generada por su estreno y consideró que está ganándose "el respeto dentro y fuera de la cancha" de rivales y aficionados.

"Durante todo el año he hecho las cosa bien y los resultados han acompañado. Pero si no, también estaría satisfecho. Todo ha pasado muy deprisa, pero eso no me quita la ilusión de seguir mejorando, tengo claro mi camino", afirmó en una conferencia de prensa en el Madrid Arena junto a sus compañeros de equipo.





"Con este equipo y con nuestra relación fuera de pista no tengo tantos nervios", apuntó. "Intento no pensar mucho en el partido, pero jugar por primera vez en la Davis nunca es fácil. Lo voy a afrontar de la mejor manera y el equipo me va a ayudar mucho". Alcaraz, 32 del mundo a sus 38 años y reciente ganador del NextGen, aseguró que ya se las ha visto "con grandes jugadores en grandes estadios" y de todo ello ha aprendido, "incluso de los malos momentos", para sacar a relucir ahora esas experiencias.

Ecuador y Rusia serán los rivales de España, el jueves y el domingo, en el grupo A de la Davis, en la que el conjunto capitaneado por Sergi Bruguera defiende el título. Preguntado por lo que hace especial a Alcaraz, su compañero Feliciano López dijo que son "tantas cosas" que le costaría elegir una, aunque se queda con "cómo se comporta en la pista siendo un niño". "No he visto a muchos como él en el pasado", dijo.

"En casi todas las eliminatorias que yo recuerde hemos tenido bajas", apuntó Feliciano. "Pero este equipo ha demostrado que compite muy bien y que sabe sobreponerse a situaciones complicadas, en 2019 también". Marcel Granollers indicó por su parte que "con el formato actual el dobles es igual de importante que los individuales". "Cada punto va a sumar y Sergi tiene varias combinaciones que hacer y a ver lo que decide, que será lo mejor para el equipo", dijo.

Pablo Carreño: "Estoy listo para ser el número uno de España"

Pablo Carreño, al que las bajas de Rafael Nadal y Roberto Bautista dejan como número uno del equipo español de Copa Davis, se declaró listo para ejercer se papel."Ha llegado el momento. Preferiría ser número dos y que estuvieran con nosotros Roberto o Rafa. Pero solo pienso en los próximos partidos. Probablemente tendremos partidos más duros que antes, pero estoy listo para ser el número uno de España", afirmó el tenista asturiano, número 20 de la clasificación mundial.

Carreño ofreció una conferencia de prensa en el Madrid Arena en la víspera del debut de España en las finales de la Copa Davis, junto al capitán Sergi Brugera y sus compañeros Carlos Alcaraz, Feliciano López y Marcel Granollers. Ecuador será el primer rival de España, que se medirá el domingo con Rusia, equipo favorito en esta edición.

Pablo Carreño en la edición de la Copa Davis de 2019 | CORDON PRESS





"Rusia es una de las favoritas para levantar el título y será importante haber ganado esa eliminatoria contra Ecuador y hacerlo ganando todos los partidos". "Pero Ecuador advirtió Carreño, "está aquí por algo, porque ganó a Japón". Tras recordar su enfrentamiento de este año en Indian Wells con el ecuatoriano Emilio Gómez (6-1 y 6-4), el jugador español consideró que en Madrid "todo será diferente, porque es 'indoor' y en altura, a lo que ellos estás más acostumbrados".

"Habrá que ir con cuidado y con confianza", añadió. Carreño señaló que ganar el pasado agosto la medalla olímpica de bronce tras superar a rivales como el ruso Danii Medvedev y al serbio Novak Djokovic le da un extra de confianza. "Fue un antes y un después en mi carrera, obviamente te da fuerza y confianza extra. Es verdad que representas a tu país, y aquí también aunque por equipos. Me puede ayudar en esta Copa".

Bruguera: "Para nosotros no hay una presión extra"

El capitán del equipo español de la Copa Davis, Sergi Bruguera,ha negado que España tenga una "presión extra" por revalidar el título conquistado en 2019, en la primera edición de las Finales de la Copa Davis con el actual formato. "Para nosotros no hay una presión extra, la Copa Davis siempre da la misma presión para todos. No pensamos en hace dos años, pensamos en el ahora y en dar lo mejor", aseguró a los medios antes del estreno, el viernes, en el duelo ante Ecuador.

Bruguera, capitán de España en la Copa Davis | CORDON PRESS





Bruguera aseguró que afrontan todas las eliminatorias de la misma manera y con el mismo respeto. "Sabiendo que la Davis es una cosa especial, hay que tener la máxima concentración para dar el máximo, ya sea contra Rusia o contra Ecuador", avisó. En cuanto a la baja de última hora de Roberto Bautista, que era el teórico número uno del equipo nacional por ranking, tiene una lesión abdominal que le aparta de la competición en la que formó parte de la selección campeona en el año 2019. "La de Roberto es una baja muy importante, suma mucho en todos los aspectos, tanto a nivel de jugador como en lo personal. Es un jugador muy fuerte que ha demostrado que compite increíble en Copa Davis, es un golpe duro, pero hay que superarlo", señaló.