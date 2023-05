Varios.- Carlos Alcaraz gana el Laureus 2023 al Deportista Revelación

Leo Messi hace doblete como Mejor Deportista masculino y el premio a Argentina como Mejor Equipo

El tenista español Carlos Alcaraz, reciente campeón de los torneos de Barcelona y Madrid, ganó este lunes el premio Laureus del Deporte al Deportista Revelación del año, mientras que Leo Messi hizo doblete como Mejor Deportista masculino y como miembro de la selección de Argentina, elegida mejor Equipo tras su éxito en el Mundial de Catar.

La gala, celebrada en el Pavillon Vendome de París y por primera vez desde la pandemia en directo, repartió los ocho premios Laureus que estaban en juego, con Alcaraz como único español y compartiendo honores con Messi y la 'albiceleste', además de con la atleta Shelly-Ann Fraser-Pryce, Mejor Deportista femenina.

Su victoria en el US Open 2022, el ser número 1 del mundo a sus 19 años (acaba de cumplir los 20) fueron motivos suficientes para que el jurado de los Laureus viera en el murciano al deportista indicado para ganar el premio a Deportista Revelación. Premio que le llega tras ganar el Masters 1.000 de Madrid.

Los premios más esperados eran, no obstante, los de Mejor Deportista del añ en categoría masculina y femenina, para Leo Messi y para la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce. Messi, sin duda, lo ganó tras lograr llevar a Argentina a ser campeona del mundo en Qatar 2022, único gran trofeo que le faltaba en su palmarés y siendo además Balón de Oro del torneo.

Messi, gran protagonista de la gala, añadió a su segundo Premio Laureus al Deportista Mundial del Año el Premio Laureus al Equipo Mundial del Año, como miembro y capitán de la selección masculina de fútbol de Argentina.

"Es un gran honor, sobre todo porque los Laureus World Sports Awards se celebran este año en París, la ciudad que nos ha acogido desde que llegamos en 2021. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, no sólo de la selección sino también a los del PSG, ya que nada de esto lo he conseguido solo y estoy encantado de poder compartirlo todo con ellos", señaló el '10' tras recibir el premio.

"Estaba mirando los nombres de las increíbles leyendas que ganaron el Laureus Sportsman of the Year Award antes que yo: Schumacher, Tiger Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic... Me doy cuenta que pertenezco a un selecto grupo, y es un gran honor para mí", añadió el argentino.

Por su parte, la ganadora del Premio a la Deportista del Año está ampliamente reconocida como una de las mejores velocistas de la historia. El memorable 2022 de Shelly-Ann Fraser-Pryce, que incluye la medalla de oro en los 100 metros del Campeonato Mundial de Atletismo, le valió el Premio Laureus a la Deportista Mundial del Año.

El jugador de fútbol danés Christian Eriksen recibió el Premio Laureus al Regreso Mundial del Año tras recuperarse de un paro cardíaco y volver a jugar en la Premier League con el Brentford y luego con el Manchester United.

En la categoría de Laureus World Action Sportsperson of the Year, la ganadora Eileen Gu cumplió 18 años durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, donde se convirtió en la primera atleta en ganar tres medallas en esquí de estilo libre en unos mismos Juegos.

El Laureus Sport for Good, que apoya más de 300 programas en todo el mundo que utilizan el poder del deporte para ayudar a los jóvenes a superar la discriminación y la desigualdad, se entregó a TeamUp, un programa mundial desarrollado por War Child, UNICEF Países Bajos y Save the Children que utiliza la actividad física para aliviar el estrés de los niños refugiados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona y de la selección polaca, que el año pasado se reunió en Varsovia con Andriy Shevchenko, embajador de Laureus, para hablar del programa y de la respuesta más amplia a la guerra en Ucrania, acudió a París para entregar el premio a TeamUp.

El Premio Laureus al Deportista Mundial con Discapacidad -cuyos nominados son elegidos por un panel de especialistas del Comité Paralímpico Internacional- fue concedido a Catherine Debrunner, que empezó 2022 como una fuerza de élite en el sprint en pista en silla de ruedas y lo terminó como la referencia en el maratón.

Debrunner estableció cuatro récords mundiales en su prueba de casa, en Nottwil (Suiza), en mayo: 100 m, 200 m, 400 m y 800 m en T53. A finales de septiembre se había fijado como objetivo debutar en el maratón de Berlín, y siete días después en el de Londres, y ganó ambos.

Los nominados a los Premios Laureus del Deporte Mundial son elegidos por los medios de comunicación de todo el mundo, y los ganadores son votados por los 71 miembros de la Academia Laureus del Deporte Mundial: figuras legendarias de los últimos 50 años destacadas por su excelencia a nivel deportivo y un jurado deportivo por excelencia.

--GANADORES PREMIOS LAUREUS 2023.

Laureus World Sportsman of the Year Award: Lionel Messi

Laureus World Sportswoman of the Year Award: Shelly-Ann Fraser-Pryce

Laureus World Team of the Year Award: Argentina Men's Football Team

Laureus World Breakthrough of the Year Award: Carlos Alcaraz

Laureus World Comeback of the Year Award: Christian Eriksen

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Catherine Debrunner

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award: Eileen Gu

Laureus Sport for Good Award: TeamUp