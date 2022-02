Medidas de la FIFA contra Rusia: sin competiciones, bandera, himno ni nombre

La FIFA ha anunciado una serie de medidas contra Rusia, en cuyo suelo no se disputará competición internacional alguna, queda vetada su bandera y su himno y su selección sólo podrá jugar con el nombre 'Unión de Fútbol de Rusia (RFU)' por la invasión de Ucrania.



Así lo ha acordado este domingo el Bureau del Consejo de la FIFA, que ha adoptado "las primeras medidas con respecto a la guerra en Ucrania".



"Ante todo, la FIFA desea reiterar su condena al uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania", señala.



La FIFA, además, "hace un nuevo llamamiento para que se restablezca urgentemente la paz y para que se inicie inmediatamente un diálogo constructivo. La FIFA se mantiene en estrecho contacto con la Asociación de Fútbol de Ucrania y con los miembros de la comunidad futbolística ucraniana que han solicitado apoyo para abandonar el país mientras persista el actual conflicto".

La FIFA toma medidas contra Rusia por la invasión de Ucrania:



- No se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia. Los partidos "en casa" jugados en territorio neutral serán sin espectadores. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) February 27, 2022



"Para tratar los asuntos relacionados con el fútbol y en coordinación con la UEFA, el Bureau del Consejo de la FIFA -en el que participan el presidente y los seis presidentes de las confederaciones- ha decidido por unanimidad tomar las primeras medidas inmediatas, en consonancia con las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) y que serán aplicables hasta nuevo aviso", señala.



La primera medida es que "no se disputará competición internacional alguna en el territorio de Rusia, y los partidos como local se jugarán en territorio neutral y sin espectadores".



Asimismo, "la asociación miembro que represente a Rusia participará en cualquier competición bajo el nombre de 'Unión de Fútbol de Rusia (RFU)' y no 'Rusia'".



Y, en tercer lugar, "no se utilizará la bandera o el himno de Rusia en los partidos en los que participen equipos de la Unión de Fútbol" de este país.



La FIFA añade que "continuará su diálogo en curso con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones, que deberá aplicarse en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente. El Bureau del Consejo de la FIFA permanece a la espera para tomar cualquiera de estas decisiones".



"Es importante destacar que la FIFA cree firmemente que el movimiento deportivo debe estar unido en sus decisiones sobre este tema y que el deporte debe seguir siendo un vector de paz y esperanza", incide.



En lo que respecta a los próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2022, la FIFA afirma que "ha tomado buena nota de las posiciones expresadas a través de los medios sociales por las federaciones de Polonia, República Checa y Suecia, y ya ha entablado un diálogo con todas estas asociaciones. La FIFA seguirá en estrecho contacto para tratar de encontrar juntos soluciones adecuadas y aceptables".



"Los pensamientos de la FIFA están con todos los afectados por esta situación tan impactante y preocupante", concluye.