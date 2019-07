Maldini: "Relaño se quedó impresionado porque sabía quién era el médico de Brasil de los años 60-70"

Juan Antonio Alcalá entrevista este martes 9 de julio a Maldini en La Contraportada:

"A lo mejor ahora al llegar a casa me pongo el Sarajevo – Celtic de previa de Champions”

“Le debo mucho a Américo, el médico de la Selección Brasileña de los años 60-70. Relaño se quedó impresionado de que supiera quién era el médico viendo un partido con él”

"La primera vez que vi a Paco González era un becario. La primera conversación con él fue 'me tengo que ir pronto a casa que mañana tengo que ir al entrenamiento del Atleti”

"Mayte se metió en la final y vi tanta sencillez que dije 'esta va a ser mi mujer', Juan Mora me hizo de celestino”

"Me cuesta desconectar del fútbol en verano, todo el mundo que no me ve durante el año me pregunta ahora”

“Yo aprovecho las siestas de la familia para ver partidos históricos”

"No espero una gran mejoría en LaLiga. Un Barça en condiciones normales debería dominarla”

“No veo una recuperación inmediata del Madrid, le va a costar ensamblar todo lo fichado”

"España está entre los candidatos para la Eurocopa. Pero no es el potencial que tuvo en la trilogía y no creo que lo vuelva a tener”