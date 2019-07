Iñaki Gabilondo: "Paloma Tortajada era una luz que se encendía; la echo mucho mucho de menos"

Juan Antonio Alcalá entrevista a Iñaki Gabilondo, historia de la radio española, en La Contraportada en el tramo final de El Partidazo de COPE. Gabilondo habla sobre el estado actual de la radio, las polémicas en política y recuerda a nuestra compañera de COPE Paloma Tortajada.

“A medida que te vas haciendo mayor vas despidiendo progresivamente cosas. Estoy contento porque sigo jugando, aunque no sea en la pista central”

“Una de las cosas más emocionantes que le pueden pasar a una persona es hacer algo que ama y que un día descubre que ha terminado por provocar el amor a otro”

“Hacer proselitismo en aquello en lo que tú crees, es muy satisfactorio”

“Mi amor por Iñaki viene de siempre. Incluso trabajando en esta empresa de azul, me gustaba cambiar de dial y escucharle. En cualquier conversación que tengas con Iñaki, cualquier opinión que tengas, él te la mejora. Es una suerte, la verdad” (María José Navarro, sobre Iñaki)

“Estoy viajando por el mundo entero, no paro quieto, me llaman de todos los sitios... Lo digo con agradecimiento supremo, pero estoy un poco abrumado”

“Ahora soy un poco más escéptico, pero estoy consiguiendo que mi escepticismo me ayude a mantener cierta distancia con las cosas”

“Quiero vivir cada día, y así lo hago, con consciencia de estar vivo, quiero vivir con la mayor lucidez posible y quiero morirme joven, pero lo más tarde posible”

“Quien no entienda que el día de hoy es irrepetible, no está en condiciones, primero, de vivir con lucidez y, segundo, de hacer un programa de radio”

“Mira los tejados y mira la gente que está ahí. La gente que está ahí es la destinataria de tu trabajo”

“La imaginación precisa para recordar permanentemente la naturaleza de nuestro trabajo es algo que hay que tratar de inculcar y de cultivar”

“Tú trabajar para una persona que te va a oír y va a creerte”

¿Hacia dónde va la radio, Iñaki? “Tú dime cómo es la sociedad y dame 10 minutos. Porque la radio se adapta como un guante a la vida. Después de esos 10 minutos, quedará finalmente un punto permanente y constante. Alguien que habla y alguien que escucha. Una conversación caliente y verdadera”

“Se inventarán mecanismos y juguetes diferentes, pero por mucho que cambie la juguetería, alguien tendrá algo que decir... Y esa comunicación se mantendrá”

¿Por qué dejaste HoyXHoy? “Porque soy un hombre de equipo y de empresa... y mi empresa me lo pidió. Yo no quería que mi salida de allí fuera una caja de pino camino del tanatorio”

“Vosotros representábais algo muy identificador de nuestra familia”

“En el juego de la política de partidos, uno está muy etiquetado, pero yo siempre he mantenido gran distancia con los partidos políticos”

“Para mí el problema mayor que hay ahora mismo en la política es la imposibilidad de llegar a acuerdos sobre los grandes asuntos de este país”

“Como los partidos no saben acordar, han decidido dejar esos asuntos en un cajón, y ese cajón no para de crecer”

“Los políticos están acompañando la vida sin recordar que tienen un instrumento capaz de transformar la realidad”

“Los políticos están engañando a la sociedad española, porque la sociedad se cree que si fuera presidente Casado o Rivera, iban a pasar cosas radicalmente diferentes en asuntos que solo pueden resolverlos entre todos. Todos juntos”

Sobre Madrid Central “Es el ejemplo de cosas que tienen que ver en el juego de la política consistente en el antagonismo practicado por sistema. Los problemas hay que afrontarlos. No se pueden prohibir”

“Yo sí estoy preocupado, duermo muy preocupado y como muy preocupado. Porque yo no le quiero regalar la vida a las circunstancias”

“La radio que se ve es como ponerle perfume, pero lo sustantivo sigue siendo el misterioso mecanismo de la comunicación”

“España sabe dividir muy bien pero sumar no tiene ni idea”

“Imaginar que una persona que no conozco de nada ha podido terminar su día con un pensamiento distinto del que tenía porque me lo ha oído a mi me ha inspirado una carga tan brutal de responsabilidad”

“Quise y quiero mucho a Paloma Tortajada, estuvo conmigo mucho tiempo, nos hicimos amigos, le reñí mucho y nos ayudamos mucho. Era una luz que se encendía y la echo mucho mucho de menos”