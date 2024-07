Hockey.- Un jugador australiano de hockey hierba se amputa parte de un dedo para poder jugar en los Juegos Olímpicos

SIDNEY (AUSTRALIA), 19 (dpa/EP)

El jugador australiano de hockey sobre hierba Matthew Dawson no ha dudado en amputarse parte de un dedo para poder participar con su selección en los Juegos Olímpicos de París que arrancan la próxima semana.

Dawson, de 30 años, se rompió el dedo anular de la mano derecha mientras se preparaba para la cita olímpica y los médicos le dieron a elegir entre descansar para que la fractura sanara o amputarle la punta del dedo.

"No tuve mucho tiempo para tomar una decisión", declaró el defensa a la cadena australiana '7News' antes de viajar a Francia. "Tomé la decisión, llamé a mi mujer y me dijo: 'No quiero que tomes una decisión precipitada'. Pero creo que tenía toda la información que necesitaba para tomar una decisión no sólo para jugar en París, sino para la vida después y para darme la mejor salud", añadió.

El seleccionador de los 'Kookaburras', Colin Batch, estaba impresionado por la decisión de su jugador. "La mejor forma de recuperarse era simplemente cortarse el extremo del dedo, así que eso es lo que decidió hacer. No es algo que un entrenador pueda decidir por un jugador. Todo el mérito es de Matt, está claro que quiere jugar en París. No estoy seguro de que yo lo hubiera hecho, pero él lo ha hecho, así que genial", se sinceró.

Dawson formó parte de la selección australiana que ganó la medalla de plata en los Juegos de Tokio hace tres años. También jugó en 2016 en Río de Janeiro donde Australia terminó sexta y dos años después sufrió una lesión ocular que amenazó su vista, pero de la que se recuperó.