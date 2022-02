El deporte ucraniano clama contra Putin por la invasión: "Espero que mueras de la forma más dolorosa"

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha hecho que muchos de los deportistas ucranianos más importantes alcen la voz para condenar el ataque y defender a su país. El objeto de sus críticas ha sido Vladimir Putin, presidente ruso al que comparan con Hitler y desean una muerte "de lo más dolorosa" por haber atacado su territorio.

El primero en posicionarse fue Roman Zozulia, el delantero del Fuenlabrada, conocido activista y que llegó a colaborar con las milicias ucranianas que combatían en la zona el Donbás escribió un mensaje en su cuenta de Facebook el pasado martes.

"Nunca hemos sido naciones fraternales, porque los hermanos no tratan de imponer complejo de inferioridad y lanzar una soga al cuello cuando se necesita. Siempre hemos sido el hueso de la garganta para la mayoría de gobernantes de los "grandes y poderosos". En varios períodos históricos, se buscaron someter, morir de hambre, perseguir, sembrar y matar por el derecho a hablar nuestra lengua materna, expresar una posición y buscar la independencia. Y cuanto más apretaban, más fuertes salimos. Nunca tuvimos Síndrome de Estocolmo, simplemente tuvimos una total falta de percepción de su violencia y control. En la historia de Ucrania, lo demostramos. En cambio, nuestros vecinos tienen miedo de levantar la cabeza y expresar la protesta. Por supuesto, hay rusos conscientes que han expresado repetidamente su apoyo por nosotros, pero son muy pocos. La gran mayoría es zombificada por propaganda. Pero es su elección vivir con miedo y opresión. Y no estamos en el camino con ellos.

Somos una nación pacífica sin planes para atacar a nadie. Tenemos gente suficiente y nuestras tierras, pero no se las daremos a algún loco. En el octavo año de guerra, finalmente todo el mundo vio y se dio cuenta de que no hay conflicto civil en Ucrania, que hemos estado frenando la agresión rusa durante 8 años y no dejando que se propague a toda Europa. Costó 15 mil vidas...

Por lo tanto, el mundo debe darse cuenta y otra verdad que Putin es una reencarnación de Hitler. Y sus planes son más ambiciosos que la captura de Ucrania. Por lo tanto, ahora es más importante que nunca que el mundo se una e imponga sanciones económicas contra este régimen maldito. Nuestra victoria está cerca, así como el final espectacular del mal del Kremlin.

Creo en Ucrania, creo en la victoria, ¡creo en el ejército ucraniano!"

Otra de los deportistas más importantes del país es Elina Svitolina. La tenista, número 15 del ránking WTA escribió en su cuenta de Twitter un mensaje de tristeza por el ataque a Ucrania. A ella se ha unido el exboxeador Vitaly Klitschko para quien "el mundo se ha dado cuenta de lo imprudente y letal que es el imperialismo, no solo para Ucrania, sino para el mundo entero. Que la historia sea una lección para no repetirse".

The world is watching how reckless and deadly imperialism is, not just for #Ukraine but the whole world. Let history be a lesson to not be repeated.