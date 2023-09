Álex Palou consigue su segundo título de la IndyCar

Álex Palou (Chip Ganassi) ganó este domingo su segundo título de la IndyCar (2021 y 2023) tras lograr su quinta victoria de la temporada, en Portland, dejando sin opciones a su compañero, el neozelandés Scott Dixon, que terminó tercero la carrera.

Al español le servía un tercer puesto para volver a reinar en la categoría. Desde las primeras curvas logró estar en esas posiciones de cabeza y supo solventar con mucho talento los distintos problemas que fue encontrando, demostrando ser el piloto más en forma del momento y justo campeón.

"Es lo que queríamos, ha sido un fin de semana fantástico. Hemos corrido como lo hemos hecho en toda la temporada. Estoy super orgulloso del equipo, te echamos de menos Barry”, celebró Palou al bajar de su monoplaza acordándose de Barry Wanser, el encargado de la estrategia para el piloto español este año.

CLINCHED ??@AlexPalou has secured the 2023 NTT INDYCAR SERIES championship with one race to go.#INDYCAR // @CGRTeamspic.twitter.com/T7tUWvWc8W