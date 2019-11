Toni Bou arrasa en Valderrobres en la última cita del Nacional de Trial

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda) cerró el Campeonato de España que ya tenía ganado hace un mes con una victoria este domingo en la última prueba, celebrada en Valderrobres (Teruel), donde logró el sexto triunfo de la temporada Nacional.

Después de conseguir el undécimo título hace un mes en Sigüenza, Bou no dio opción a sus rivales, pese al viento que complicó la prueba. A pesar de iniciar el recorrido con algún error, el piloto Repsol firmó una segunda pasada magistral y se dejó dos puntos en las 12 zonas, un total de 21 por los 46 del segundo, Jaime Busto (Vertigo), subcampeón del Nacional.

El Repsol Honda Team finaliza, con esta carrera, una temporada exitosa, pero está trabajando ya para el inicio de la siguiente, el próximo fin de semana, con la disputa del Campeonato del Mundo FIM de X-Trial 2020 en Saint-Denis, la capital de la isla de La Réunion.

"Hoy ha ido muy bien. A pesar de fallar al inicio, luego he afinado bastante. Sabía que venían zonas complicadas y lo ha sido mucho más por el viento, que lo ha complicado. Me han salido bien las zonas difíciles y he podido marcar diferencias", dijo Bou.

"Estoy muy contento de poder cerrar el año con otra victoria más. Ha sido una de las mejores temporadas de mi carrera; éste, ha sido un año muy bueno y ya estamos deseando empezar la temporada indoor este próximo fin de semana", añadió.