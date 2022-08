Augusto Fernández logra su primera pole del año

El piloto español Augusto Fernández (Kalex) ha sellado su primera pole del año para la carrera de Moto2 del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial de motociclismo y primera tras el parón estival.

The stage is set for an exciting #BritishGP ????@Afernandez37 starts on pole with a very hungry @Joerobertsracer alongside him ??#Moto2pic.twitter.com/Rllhcizg3U