Ai Ogura se hace el harakiri y deja el título en bandeja a Augusto Fernández

El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Malasia de Moto2 disputado en Sepang, en el que el japonés Ai Ogura (Kalex) arrastró por los suelos sus opciones al título mundial ante el español Augusto Fernández (Kalex), que fue cuarto.

Ogura intentó superar a Arbolino en la última vuelta de la carrera de Moto2 pero su arriesgada acción acabó por los suelos y sin solución de continuidad, lo que permitió a Augusto Fernández recuperar la primera posición del campeonato con 9,5 puntos de ventaja sobre el japonés, al atravesar la línea de meta en el cuarto puesto.

Y es que la carrera comenzó con un reto esos para dos pilotos, el japonés Ai Ogura, que además de lograr la 'pole position' podía proclamarse campeón del mundo si ganaba la carrera y el español Augusto Fernández (Kalex) no acababa entre los trece primeros, desde la segunda línea de la formación de salida que ocupó.

Pero fue el italiano Tony Arbolino quien sorprendió a Ai Ogura en la salida, y ambos se 'libraron' del incidente que por detrás protagonizaron el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y el español Pedro Acosta (Kalex), precisamente los compañeros de equipo de Ogura y Fernández, respectivamente. Ambos se tocaron en la curva dos y se fueron por los suelos.

Alonso López, que salía décimo, en apenas unas cuantas curvas ya estaba tercero, por detrás de Arbolino y Ogura, con el británico Jake Dixón y los españoles Manuel González (Kalex) y Augusto Fernández por detrás de ellos, y algo más atrás se formaba otro grupo, encabezado por el español Fermín Aldeguer (Boscoscuro).

Aunque Tony Arbolino marcó varias vueltas rápidas de carrera no pudo escaparse de la presión a la que le sometió Ai Ogura, con ambos ya algo distanciados del resto del grupo, en el que López y González tenían cierto adelanto también sobre Dixon y Fernández, cuya principal premisa no era ni más ni menos que acabar la carrera a cualquier precio, pues una caída condenaría casi definitivamente sus aspiraciones de ser campeón del mundo.

Pero la carrera aún tenía preparada alguna sorpresa más, pues Ai Ogura intentó adelantar a Tony Arbolino en la última vuelta, en la curva nueva, y le salió mal. El japonés se fue al suelo y no pudo atravesar la línea de meta, lo que dejó el camino despejado a Augusto Fernández, quien a pesar de ser cuarto recuperó el liderato del campeonato del mundo de Moto2 con nueve puntos y medio de ventaja sobre Ogura.

