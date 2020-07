Márquez vuelve a subirse a la moto solo seis días después de romperse el húmero

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha regresado este sábado a la pista del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en tiempo récord tras la operación del pasado martes en su húmero, y con tiempos que le permitirán estar en la Q1 y luchar por un puesto en la parrilla.

Marc Márquez empezó su andadura en este Gran Premio de Andalucía en la FP3, tras no participar el viernes en las dos primeras sesiones de libres, y fue el más madrugador para hacer una primera tanda de cinco vueltas y lograr un tiempo que fue mejor que su mejor vuelta en carrera del pasado Gran Premio de España, antes de la caída.

