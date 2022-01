Márquez mejora de la dioplía y estará en los test de Malasia e Indonesia

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) estará en los entrenamientos oficiales de pretemporada en Sepang (Malasia) y posteriormente en los de Mandalika (Indonesia) al mejorar del episodio de diplopía (doble visión) que le afectó en el tramo final del pasado Mundial.

"Se confirma que el piloto del equipo Repsol Honda comenzará la pretemporada 2022 en los primeros tests oficiales de MotoGP que se celebrarán en Sepang y posteriormente en Mandalika, Indonesia, la semana después", confirmó el equipo Repsol Honda.

See you at the #SepangTest ????@marcmarquez93 is cleared to ride at the first test of 2022 after another medical check reconfirmed the treatment has been a complete success and he is in a suitable condition to ride a MotoGP bike.



