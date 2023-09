Jorge Martín se impone a Bagnaia en la carrera al sprint; Marc Márquez completa el podio

El español Jorge Martín (Ducati) sumó su cuarta victoria al "sprint" de la temporada al vencer con claridad el Gran Premio de la India de MotoGP, en el circuito "Buddh International", por delante del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) y del también español Marc Márquez (Honda). Martín ha logrado recortar en tres puntos las diferencias con Bagnaia en el campeonato del mundo, que ahora es de 33 puntos.

Además de todas las complicaciones inherentes a las adversas condiciones atmosféricas vividas posteriormente, que obligaron a realizar un cambio de la programación de la jornada con la incorporación de un pequeño entrenamiento libre de 15 minutos para que los pilotos de MotoGP pudieran probar las condiciones del asfalto en mojado, la categoría perdió a uno de sus protagonistas, el español Alex Márquez (Ducati).

Alex Márquez sufrió una caída durante la primera clasificación, después incluso de haber logrado el pase a la segunda clasificación, en la que se propinó un fuerte golpe que se saldó con la fractura de tres costillas que le obligan a ser "no apto" tanto para la carrera de la India como la semana que viene en la cita en el "Twing Ring" de Motegi, en Japón.

Ante el retraso acumulado como consecuencias de las condiciones atmosféricas, de alrededor de una hora y media, se procedió a lo que se denomina en el Reglamento Deportivo como "procedimiento rápido de salida", con una vuelta de formación y otra de calentamiento antes de darse la salida de la carrera "sprint".

Nada más darse la salida la comprometida curva uno del trazado indio jugó su particular baza al caer el autor de la "pole position", el italiano Marco Bezzecchi, como también su compañero de equipo Luca Marini, además de los españoles Augusto Fernández y Pol Espargaró, pilotos de la escudería Gas Gas del francés Hervé Poncharal, además del probador de Honda y sustituto del lesionado Alex Rins, el alemán Stefan Bradl.

Back on the podium!@marcmarquez93 clinched third place at the inaugural #IndianGP ????



Marini embistió por detrás a su compañero Bezzecchi, que no había salido demasiado bien y esa circunstancia produjo una reacción "en cadena" entre los pilotos que iban por detrás, aunque el italiano supo mantenerse sobre la moto, aunque se salió de pista para evita la caída. El que no falló en la salida fue el español Jorge Martín que se puso líder de la carrera, perseguido por "Pecco" Bagnaia y los dos pilotos oficiales de Honda, Marc Márquez y Joan Mir, en el mejor rendimiento de ambos en lo que va de temporada.

En apenas un par de vueltas Jorge Martín ya contaba con más de un segundo y medio de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, en una carrera que se iba a desarrollar a escasamente once vueltas. Joan Mir no estuvo demasiado acertado y en la tercera vuelta se fue por los suelos cuando había perdido varias posiciones por un error de pilotaje, en tanto que Bagnaia, Marc Márquez, Brad Binder, Fabio Quartararo y Jack Miller iban en cabeza de ese grupo, al que poco a poco se iba acercando un "desmelenado" Marco Bezzecchi, que intentaba no perder contacto con un Jorge Martín tan rápido y efectivo como lo fue en la cita de San Marino.

En la quinta vuelta Martín contaba con casi dos segundos de ventaja sobre "Pecco" Bagnaia, con Marc Márquez en cabeza del siguiente grupo a otro segundo y tres décimas de distancia. La superioridad de Jorge Martín quedó fuera de toda duda, sentenciado poco a poco su victoria en la carrera sprint, por delante de su máximo rival en el campeonato, el italiano Bagnaia y con Marc Márquez defendiendo con "uñas y garras" la tercera posición de los ataques del surafricano Brad Binder (KTM).

En el octavo giro la carrera perdió a uno de los protagonistas del campeonato, el español Aleix Espargaró (Aprilia), que se fue por los suelos en la curva trece, mientras que Marco Bezzecchi continuaba su remontada y ya era sexto rodando al mismo ritmo que la cabeza de carrera y marcado vuelta rápida de carrera casi en cada giro, muy cerca incluso de la vuelta rápida de entrenamientos.

Nada cambió hasta la bajada de la bandera de cuadros, en donde Jorge Martín fue el claro vencedor, por delante de "Pecco" Bagnaia y de Marc Márquez, que supo aguantar los envites de Brad Binder, en tanto que Marco Bezzecchi fue quinto, después de superar en última instancia al francés Fabio Quartararo.