El Gran Premio de España de motociclismo, también queda postpuesto por la crisis del coronavirus

Este jueves, la Federación Internacional de Motociclismo, Irta Dorna Sports han anunciado el aplazamiento del Gran Premio de España de moticiclismo, cuya celebración estaba prevista del 1 al 3 de mayo en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

El motivo de la cancelación no deja la crisis por el coronavirus, como ha sucedido con todas las pruebas que precedían a la del circuito jerezano.

Debido a la incertidumbre sobre cómo evolucionará esta crisis sanitaria, la organización no ha podido establecer ni estimar una nueva fecha para su celebración, por lo que el Gran Premio de España queda a expensas de las decisiones gubernamentales.

