Exhibición de Marc Márquez para completar el triplete español

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha vuelto a ganar en el circuito de Austin al conseguir el triunfo en solitario en el Gran Premio de las Américas de MotoGP.

Márquez venció por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y del italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21).

