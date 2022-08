Espargaró hace el mejor tiempo en la categoría reina; Dixon sentencia en Moto2; Suzuki marca la pauta en Moto3

Aleix Espargarómarcó un mejor tiempo de 1:58.254 con el que probablemente quiso dejar claro que todavía hay mucho campeonato por delante para pelear por el título que ostenta Quartararo, quien pasó de la primera plaza de ayer al sexto puesto, un resultado que de producirse en carrera le haría "ceder" a su rival quince puntos de 21 que acumula, por ahora, de ventaja.

El español Raúl Fernández (KTM RC 16), que todavía no tiene resuelto su futuro deportivo y que podría incluso estar fuera de la categoría de MotoGP, fue el primero en rebajar su mejor tiempo personal y lo hizo en casi medio segundo, pero a dos segundos de distancia del líder de la categoría y para ocupar, en esos instantes al principio de la tercera tanda, la penúltima posición.

El británico Jake Dixon (Kalex) "sentenció" las tandas de entrenamientos libres de Moto2 y desbancó del liderato de los mismos al español Augusto Fernández (Kalex) en la tercera y última sesión del Gran Premio de Gran Bretaña de la categoría, disputada en la mañana de este sábado en el circuito de Silverstone.

#Moto2 Q1 has been confirmed ?? Home hero @jakedixonracing heads up Q2 with a very fast @Afernandez37 ready to bring the fight ?? #BritishGP ???? pic.twitter.com/uVhfelNGZc

La salida a pista de los pilotos de Moto2 resultó fulgurante, con muchos de ellos rebajando rápidamente sus registros del primer día, aunque otros cometieron un error con la misma celeridad, como fue el caso de Jorge Navarro (Kalex), que se fue al suelo en los primeros instantes de la sesión y ni siquiera pudo marcar un tiempo válido, algo que un día antes le había sucedido a su propio compañero de equipo, Arón Canet.

A Navarro le tocó ver buena parte de la sesión desde su taller mientras los mecánicos intentaban reparar la moto y en pista, aunque Augusto Fernández (Kalex) se mantenía como líder de la sesión sin rebajar su registro del primer día, por detrás como a poco se le iban acercando el británico Jake Dixon (Kalex), el japonés Ai Ogura (Kalex), que se fue al suelo en la curva quince a algo más de veinte minutos para el final de la tanda, el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex) o los españoles Albert Arena (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro).

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) marcó la pauta en la categoría de Moto3 al ser el más rápido en el cómputo de las tres tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, en donde el líder del mundial, el español Sergio García Dols (GasGas), se ha visto obligado a pasar por la primera clasificación.

Qualifying awaits #Moto3! ??@TatsukiSuzuki24 leads them through as championship leader @garciadols11 needs to get his elbows out in Q1! ??#BritishGP ???? pic.twitter.com/fR5Xpz4Ppa