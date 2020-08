Joe Roberts repite 'pole' en Moto2

El estadounidense Joe Roberts (Kalex) repitió "pole position" ,como ya hiciese en Qatar, al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno, por delante del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el italiano Enea Bastiani (Kalex).

El líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), tuvo bastantes problemas, muchos más de los previstos, para conseguir una buena clasificación, y tuvo que pasar por la primera, en la que vio como le anulaban una de sus vueltas rápidas por adelantar con bandera amarilla, lo que le llevó hasta la séptima posición, cuando los que pasaban a esa segunda clasificación, por entonces, eran Fabio di Giannantonio, Bo Bendsneyder, Stefano Manzi y Jake Dixon.

A los que nadie pudo desbancar hasta el final de la sesión, por lo que pasaron a la siguiente ronda y se quedaron sin hacerlo el propio Nagashima, que no mejoró su séptima posición y saldrá vigésimo primero mañana; Héctor Garzó Kalex), décimo (vigésimo cuarto); y Edgar Pons (Kalex), decimotercero (vigésimo séptimo).

No fue hasta transcurridos cinco minutos cuando el estadounidense Joe Roberts (Kalex) consiguió el mejor tiempo de vuelta con 2:02.115, tres décimas por encima del mejor tiempo de los libres que consiguió el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex).





