La carrera de motos en la Isla de Man se cobra otra vida y ya son 260 fallecidos en toda su historia

Una de las carreras más peligrosas del mundo se ha vuelto a cobrar una vida y con esta ya son 260 fallecidos desde que se inició esta prueba en la Isla de Man. El último en perder la vida sobre el asfalto de esta isla ha sido Davy Morgan y supone la tercera muerte en esta edición de la prueba Supersport.

It is with a heavy heart that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Davy Morgan following an incident on the final lap of the first Supersport Race of the TT 2022.



We extend our deepest sympathy to Davy’s partner Trudy, his family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/dq7jDizhkG