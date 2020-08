La caída del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) en la curva tres del circuito Red Bull Ring de Spielberg, ha obligado a dirección de carrera a mostrar bandera roja, al comienzo del Gran Premio de Austria de MotoGP.

Somehow, both @YamahaMotoGP riders avoided being struck by the crashed bikes! ������#AustrianGP ���� pic.twitter.com/yw7qeWkkUg