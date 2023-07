Muere el joven piloto de 18 años Dilano Van't Hoff tras un brutal accidente en Spa

Tragedia en el mundo del motor. El joven piloto neerlandés de solo 18 años, Dilano Van't Hoff ha perdido la vida este sábado en una carrera de la categoría FRECA en el circuito belga de Spa-Francorchamps después de sufrir un brutal accidente como consecuencia de la mala visibilidad en la pista. Así lo ha desvelado la FIA en una comunicado emitido en sus redes sociales.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.



Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.



Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”



Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN