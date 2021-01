Carlos Sainz: "Hemos perdido más de una hora de navegaciones, no hemos entendido esta nueva filosofía"

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ha reconocido que, a pesar de la victoria de este viernes en la sexta etapa del Rally Dakar, no puede estar "contento" ni "satisfecho" con la primera semana de competición en el 'raid' saudí, ya que han perdido "una hora de navegación", algo que achaca a no haber "entendido" bien la "nueva filosofía del 'road book'".

"Hemos perdido más de una hora de navegaciones. No hemos entendido esta nueva filosofía y no estamos contentos con el trabajo hecho hasta el día de hoy. No podemos estar satisfechos con esta primera parte del rally. El ritmo es bueno, pero hemos cometido muchos errores, hemos tenido muchos problemas", señaló en declaraciones a la organización.

En este sentido, el bicampeón del mundo de rallys y tricampeón del Dakar explicó que la clave ha estado en la dificultad para interpretar el nuevo libro de ruta electrónico del 'raid'. "Nos ha costado entender la filosofía nueva del 'road book' y lo hemos pagado. Hoy quizás ha sido la mejor jornada de la semana, la más limpia, pues los días anteriores hemos perdido mucho tiempo", subrayó.

En cambio, Sainz sí está contento con la labor de este viernes junto a Lucas Cruz en la sexta etapa. "Hoy no hemos tenido ningún problema, ha ido bien. La etapa era rumbo, no había muchos cruces, sí arena y dunas. Hemos llevado un buen ritmo y estamos contentos al menos de hacer una etapa limpia", manifestó.